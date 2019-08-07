СМИ: В Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи камер видеонаблюдения

Пока что нарушителям будут присылаться не штрафы, а специальные письма с рекомендациями.

ГИБДД Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали тестирование в столице системы проверки наличия полиса ОСАГО при помощи видеокамер, установленных на дорогах. Об этом сообщает "Коммерсант".

Отмечается, что во время тестового периода нарушители будут получать не традиционные письма со штрафами, а специальные послания с рекомендациями. После окончания тестирования автолюбители будут получать штраф в 800 рублей.

Стоит отметить, что подобная инициатива обсуждалась на протяжении нескольких лет. За это время систему могли запустить в работу четыре раза, однако все попытки оказались неудачными.