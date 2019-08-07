В столице 7 августа ожидается облачная погода с прояснениями

В среду жителей столицы ожидает облачный день с прояснениями и небольшим дождём. Таким прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра РФ.

По данным специалистов, днём воздух прогреется до плюс 20–22 градусов, к вечеру температура снизится до плюс 13–15 градусов. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба, а южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

В Подмосковье температура на протяжении дня будет колебаться в промежутке от 18 до 23 градусов тепла. В ночь с седьмого на восьмое августа столбики термометров могут опуститься до отметки в +10 градусов.

Ранее Лайф сообщал, что до конца недели москвичей ожидает нестабильная погода с периодическим потеплением.