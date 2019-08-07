В одном из селений Ингушетии введён режим КТО

На территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии введён режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает оперативный штаб региона.
— Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 4:30 мск среды контртеррористической операции на территории селения Вознесенское Малгобекского района, — говорится в сообщении.
В районе, отделённом границами населённого пункта, введён режим КТО, а также применены временные ограничения.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram