В ДТП в Саратовской области погибли три человека, включая двоих детей

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Саратовской области погибли женщина и двое детей, ещё двое, включая одного ребёнка пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД РФ по области, передаёт РИА "Новости".

— По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля KIA и большегруза, в результате ДТП женщина и двое детей погибли, а мужчина и [ещё один] ребёнок доставлены в лечебное учреждение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла на 366-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области.

Госавтоинспекция проводит проверку происшествия, подробности случившегося выясняются.