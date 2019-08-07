Росстат привёл основные причины незанятости в РФ

Отмечается, что количество россиян, обладающих статусом безработного, но имеющих трудовой стаж, составляет 76%.

Большая часть безработных, имеющих опыт работы, уволилась по собственному желанию — 26,6%. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Росстата.

Число россиян, имеющих трудовой стаж, однако сейчас пребывающих без работы, составляет 76%. Среди них 16,1% покинули своё рабочее место в связи с сокращением, ликвидацией предприятия или собственного дела.

Шесть процентов опрошенных заявили, что ушли с работы из-за истечения срока действия срочного договора или договора ГПХ. Кроме того, 0,3% не имеют рабочего места из-за увольнения из Вооружённых сил РФ.

Около 24% респондентов рассказали, что они никогда не имели рабочего места, а остальные 26,8% безработных ссылаются на другие причины проблем с трудоустройством.