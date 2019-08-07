Городские учреждения Ачинска перешли на штатный режим работы

Городские учреждения города Ачинск в Красноярском крае перешли на штатный режим работы после взрывов на складе боеприпасов в воинской части. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что на работу по обычному расписанию перешёл городской транспорт, а учреждения культуры, спорта и детские сады работают в стандартном режиме. Кроме того, в мэрии заявили, что жители города могут возвращаться в свои дома.

Напомним, днём 5 августа в Ачинске Красноярского края прогремел взрыв на складе боеприпасов в воинской части. В ночь на 6 августа взрывы в городе прекратились. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор.