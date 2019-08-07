СМИ сообщили о бое между силовиками и бандитами в Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб проводят контртеррористическую операцию в Малгобекском районе республики.

Правоохранители вступили в перестрелку с боевиками в ингушском селе Вознесенское в Малгобекском районе, где с утра был введён режим контртеррористической операции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

— По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь. В результате произошла перестрелка с бандитами, — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что ранее на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии ввели режим КТО с 4:30 мск.