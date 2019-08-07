Выпущенная на Дальнем Востоке третья группа косаток осталась в бухте Средней

Как и животных из предыдущих групп, учёные снабдили китов радиомаяками, которые позволяют отслеживать их перемещение.

Выпущенная в бухте Средней в Охотском море третья группа приморских косаток пока не спешит покидать место выпуска на волю и обитает в прибрежных районах Хабаровского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексея Смородова.

— Трекер с сигналами со спутниковых меток показывает, что животные держатся вместе и находятся пока в двух-трёх километрах западнее мыса Перовского, недалеко от места выпуска, — рассказал Смородов.

Как уточнил учёный, на данный момент в бухте Средней остаются ещё две косатки и более 80 белух, которые позднее также должны быть выпущены.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были выловлены для продажи. Их поместили в вольеры в бухте в районе города Находки. За освобождение косаток и белух выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. В конце июня начался выпуск животных. В свободное плавание отправлено уже три группы косаток.