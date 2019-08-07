В Подмосковье задержан мужчина за кражу сейфа с деньгами и 1500 пачек сигарет

По данным правоохранительных органов, сумма причинённого им ущерба превысила 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции города Клин задержали ранее судимого 33-летнего мужчину за серию краж. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

— Злоумышленник с помощью монтировки взломал входную дверь в помещение продуктового магазина, расположенного на Ленинградском шоссе, и похитил металлический сейф с находящимися в нем денежными средствами в сумме 129 тысяч рублей, — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Она отметила, что через несколько дней преступник вновь пошёл на кражу, похитив более полутора тысяч пачек сигарет и деньги. Общая сумма причинённого им ущерба составила порядка 300 тысяч рублей.

Правоохранители, изучив камеры видеонаблюдения, задержали злоумышленника по месту жительства, где и был обнаружен похищенный товар. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы по 158 статье УК РФ (кража).

В данный момент сотрудники полиции устанавливают других фигурантов уголовного дела.