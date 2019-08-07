Китайский проект реконструкции Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе

Дизайнеры предложили создать зеркальную крышу с магнетической левитационной установкой.

Проект под названием ZEYU CAI & SIBEI LI по восстановлению сгоревшего собора Парижской Богоматери, придуманный китайскими дизайнерами, стал однозначным лидером неофициального конкурса на лучший план реконструкции собора. Конкурс под названием Design Notre Dame был организован независимым американским издательским домом GoArchitect и не был связан ни с французскими властями, ни с представителями католической церкви.

Отмечается, что китайский проект был выбран среди 226 работ участников конкурса. Победители получили в награду от американского издательского дома — денежный приз в тысячу долларов, сообщает РИА "Новости".

Согласно документам проекта, его авторы предложили на месте сгоревшего шпиля собора создать зеркальную крышу и "магнетическую левитационную установку".

— Новый шпиль означает память, присутствие и надежду людей. Капсула времени ритмично движется вверх и вниз, дышит и бьётся вместе с городом. Отражение внутри башни шпиля создаёт калейдоскоп города. Яркое стекло окрашивает свет, тогда как структура отражает тень. Красота и логика окна-розы Нотр-Дама полностью интерпретируется в дизайне, — говорится в описании проекта, опубликованном на сайте конкурса.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Огонь повредил шпиль, крышу и несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать лишь следующим утром. 15 июня в здании собора состоялась первая после пожара служба.