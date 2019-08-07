Более 34 человек получили ранения при взрыве на западе Кабула

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль.

#الامارات71 | #عاجل من #أفغانستان | قتلى وجرحى في هجوم بسيارة ملغمة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية غربي كابل pic.twitter.com/7t1cqRU38k — الإمارات71 (@UAE71news) August 7, 2019

В западной части афганской столицы прогремел мощный взрыв. В результате теракта пострадали не менее 34 человек. Об этом сообщает телеканал TOLOnews, ссылающийся на источник в больнице.

По данным МВД Афганистана, причиной произошедшего стал начинённый взрывчаткой автомобиль. Целью преступников был полицейский участок.

Другие подробности произошедшего пока не поступали. На текущий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.