Более 34 человек получили ранения при взрыве на западе Кабула

75

Фото © Twitter/الإمارات71

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в припаркованный автомобиль.

В западной части афганской столицы прогремел мощный взрыв. В результате теракта пострадали не менее 34 человек. Об этом сообщает телеканал TOLOnews, ссылающийся на источник в больнице.

По данным МВД Афганистана, причиной произошедшего стал начинённый взрывчаткой автомобиль. Целью преступников был полицейский участок.

Другие подробности произошедшего пока не поступали. На текущий момент ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×