В Ингушетии ликвидировали боевика

Как отметили представители НАК, бандит планировал совершить теракт на территории республики.

В ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии ликвидирован боевик. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

— Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенское Малгобекского района, вооружённого бандита, планировавшего совершить теракт, — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении НАК, правоохранители предложили подозреваемому сложить оружие и сдаться, на что боевик ответил огнём из автоматического оружия в сторону силовиков. В ходе боестолкновения бандит был уничтожен.

Как сообщал Лайф, утром 7 августа на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии введён режим контртеррористической операции.