В Ингушетии ликвидировали боевика

В ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии ликвидирован боевик. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
— Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в Республике Ингушетия органами ФСБ России была получена информация о нахождении в одном из частных домов, расположенных в станице Вознесенское Малгобекского района, вооружённого бандита, планировавшего совершить теракт, — говорится в сообщении.
Как отмечается в заявлении НАК, правоохранители предложили подозреваемому сложить оружие и сдаться, на что боевик ответил огнём из автоматического оружия в сторону силовиков. В ходе боестолкновения бандит был уничтожен.
Как сообщал Лайф, утром 7 августа на территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии введён режим контртеррористической операции.
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