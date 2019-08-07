Самолёты Ил-76 сбросили на сгоревший склад боеприпасов 300 тонн воды

За прошедшие сутки было совершено более 20 вылетов самолётов военно-транспортной авиации.

Склад боеприпасов в посёлке Каменка Красноярского края, где на днях случился пожар, пролили водой с воздуха. Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщил о том, что за вчерашний день военно-транспортная авиация для проливки территории склада сбросила 294 тонны воды.

— Ил-76 приступили к проливке территории, где был пожар. Самолёты взлетают с аэродрома Красноярска. Каждый Ил-76, сменяя друг друга, веерным способом будет сбрасывать по 42 тонны воды, — рассказали в департаменте.

На месте пожара также начаты ремонтно-восстановительные работы, переброшена техника и специалисты, доставлены стройматериалы.

По словам замминистра обороны Дмитрия Булгакова, причиной ЧП на складе под Ачинском может быть человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен. В городе Ачинске был объявлен режим ЧС. Как оказалось, один человек погиб.