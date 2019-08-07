Лайф публикует видео с места страшного ДТП под Саратовом

2568

По предварительным данным, погибшая женщина — водитель KIA заснула за рулём автомобиля.

В распоряжении Лайфа оказались видео и фотографии с места ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Саратовской области. В результате аварии погибли трое, пострадало шесть человек. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Сейчас специалисты должны решить, транспортировать ли пострадавших в Саратов или поменять тактику лечения на месте при содействии специалистов из областного центра.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, авария произошла около 6:00 (5:00 мск) на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. Столкнулись легковой автомобиль KIA и грузовик. Погибли женщина и двое детей, которым было два и шесть лет. Мужчина и ещё один ребёнок госпитализированы. По предварительным данным, погибшая женщина — водитель KIA заснула за рулём.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×