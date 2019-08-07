Лайф публикует видео с места страшного ДТП под Саратовом

В распоряжении Лайфа оказались видео и фотографии с места ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Саратовской области. В результате аварии погибли трое, пострадало шесть человек. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Сейчас специалисты должны решить, транспортировать ли пострадавших в Саратов или поменять тактику лечения на месте при содействии специалистов из областного центра.
Напомним, авария произошла около 6:00 (5:00 мск) на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. Столкнулись легковой автомобиль KIA и грузовик. Погибли женщина и двое детей, которым было два и шесть лет. Мужчина и ещё один ребёнок госпитализированы. По предварительным данным, погибшая женщина — водитель KIA заснула за рулём.
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