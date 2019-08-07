В Турции российские туристы пострадали в аварии автобуса

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Фото © haberturk

По данным местных СМИ, транспортное средство упало в ущелье. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В Турции в районе Аланьи в аварии автобуса пострадали российские туристы. Как сообщило РИА "Новости" в Генконсульстве РФ в Анталье, травмы получили шестеро граждан РФ.

Отмечается, что ДТП случилось на горной дороге. Все шестеро пострадавших россиян были отправлены в больницу: двое — в Анталье, четверо — в Аланье. Травмы у них не тяжёлые. Подробности аварии выясняются.

<p>Фото <strong>© </strong><a href="https://www.haberturk.com/safari-cipi-devrildi-7-si-turist-11-yarali-2511162" target="_blank">haberturk</a></p>

Как видно на фото, которые публикует Haberturk, автобус упал в ущелье. По данным издания, есть погибшие иностранцы.

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