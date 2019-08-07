В Турции российские туристы пострадали в аварии автобуса

По данным местных СМИ, транспортное средство упало в ущелье. Предположительно, водитель не справился с управлением.

В Турции в районе Аланьи в аварии автобуса пострадали российские туристы. Как сообщило РИА "Новости" в Генконсульстве РФ в Анталье, травмы получили шестеро граждан РФ.

Отмечается, что ДТП случилось на горной дороге. Все шестеро пострадавших россиян были отправлены в больницу: двое — в Анталье, четверо — в Аланье. Травмы у них не тяжёлые. Подробности аварии выясняются.

Как видно на фото, которые публикует Haberturk, автобус упал в ущелье. По данным издания, есть погибшие иностранцы.