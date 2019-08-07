Сестра Круга рассказала Лайфу подробности о следственном эксперименте в его доме

Семью об эксперименте предупредили заранее. Он проходил в течение двух часов днём 6 августа.

Сестра убитого много лет назад певца Михаила Круга Ольга Медведева рассказала Лайфу подробности проведения следственного эксперимента. Дом в Твери, где жил и был убит Круг, был оцеплен ОМОНом, когда туда привезли подозреваемого.

Женщина рассказала, что это был первый такой эксперимент за долгие годы.

— Привезли вчера предполагаемого подозреваемого, конкретно, как зовут и что, не знаю. Просто привезли его к нам домой. В тот самый дом, где произошло всё. Я так понимаю, подозреваемый должен был рассказать "там-то лет, туда-то пошёл". Была целая команда сотрудников, человек десять ходили и был ещё ОМОН, который стоял в оцеплении, — поведала Лайфу Ольга.

Сначала правоохранители приехали и осмотрели территорию, потом уже привезли подозреваемого. Семью попросили уйти из дома.

— Нас всех попросили удалиться, мы ушли в мамин дом. Я видела только, что он был в наручниках. Мы смотрели из окна из-за тюли, то они во дворе, то в доме. О результате нам ничего не сказали. Когда ушел ОМОН, мы пошли обратно домой, — добавила сестра исполнителя.

О том, что в доме Михаила Круга провели следственный эксперимент, стало известно ранее. Управление МВД РФ и СУ СКР по Тверской области воздержались от комментариев.