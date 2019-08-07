Опубликовано видео с места взрыва автомобиля в Магнитогорске

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию в районе места происшествия.

Жители Магнитогорска публикуют видео с места взрыва автомобиля в жилом дворе в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Советской Армии. На снятых кадрах видна работа сотрудников правоохранительных органов на месте происшествия. Пока часть из них стоят в оцеплении, другие изучают место ЧП, собирают вещественные доказательства.

Как сообщал Лайф, рано утром в одном из жилых дворов Магнитогорска в Челябинской области прогремел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в легковом автомобиле. Пострадал один человек.