Появились фото с места аварии в Турции, где пострадали российские туристы

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Предположительно, водитель не справился с управлением и машина скатилась в 20-метровый овраг.

Турецкие СМИ опубликовали фотографии с места ДТП в Анталье, где микроавтобус с открытым верхом, перевозивший туристов, в сельской местности на горной дороге вылетел с трассы и скатился в овраг.

В результате ДТП шесть граждан России были доставлены в больницы провинции с повреждениями различной степени тяжести. Все наши граждане находятся в сознании, тяжело пострадавших нет, — говорится в сообщении Посольства России в Анкаре.

Дипломаты Генконсульства РФ в Анталье планируют вскоре посетить пострадавших россиян.

В результате аварии погиб один турист — 46-летний гражданин Нидерландов. Водитель и ещё 11 иностранных пассажиров пострадали.

Неделю назад авария с автобусом в Турции унесла жизнь 15 мигрантов.

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