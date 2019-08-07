Появились фото с места аварии в Турции, где пострадали российские туристы

Предположительно, водитель не справился с управлением и машина скатилась в 20-метровый овраг.

Sapadere'de feci kaza! Safari aracı uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER!

(FOTO GALERİ)https://t.co/eulfLCk6Yk pic.twitter.com/85EF0xOf52 — Yeni Alanya Gazetesi (@yenialanya) 6 августа 2019 г.

Турецкие СМИ опубликовали фотографии с места ДТП в Анталье, где микроавтобус с открытым верхом, перевозивший туристов, в сельской местности на горной дороге вылетел с трассы и скатился в овраг.

— В результате ДТП шесть граждан России были доставлены в больницы провинции с повреждениями различной степени тяжести. Все наши граждане находятся в сознании, тяжело пострадавших нет, — говорится в сообщении Посольства России в Анкаре.

Дипломаты Генконсульства РФ в Анталье планируют вскоре посетить пострадавших россиян.

В результате аварии погиб один турист — 46-летний гражданин Нидерландов. Водитель и ещё 11 иностранных пассажиров пострадали.

Antalya’nın Alanya ilçesi kırsalında turistleri taşıyan bir minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 1 turist hayatını kaybetti, 1’i sürücü 11 kişi de yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere… https://t.co/fFGhJPV7NB pic.twitter.com/dBWquuyzju — HABER3.com (@haber3com) 6 августа 2019 г.

Неделю назад авария с автобусом в Турции унесла жизнь 15 мигрантов.