В красноярском Минздраве рассказали Лайфу о состоянии пострадавших при взрывах

Медики оценивают состояние всех госпитализованных местных жителей как средней степени тяжести.

В общей сложности 12 человек обратились за медицинской помощью после пожара и взрывов на военных складах под Ачинском в Красноярском крае. Шестерым из них потребовалась госпитализация, ещё двоих перевезли в Красноярск. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе красноярского Минздрава.

— Двое пациентов были направлены в Красноярск. Мужчинам оказывается специализированная медицинская помощь в Красноярском краевом госпитале для ветеранов войн и краевой офтальмологической больнице. Состояние госпитализированных средней тяжести. У шести пострадавших лёгкие травмы, им помощь была оказана в приёмном покое Ачинской МРБ, пациенты были осмотрены и проконсультированы врачами краевой клинической больницы. Госпитализация не потребовалась, — уточнили представители ведомства.

Как добавил министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик, ведомство направило врачей во все пункты временного пребывания эвакуированных жителей для осмотров и при необходимости оказания медицинской помощи людям.

Как сообщал Лайф, днём 5 августа в Красноярском крае прогремели взрывы на складе боеприпасов воинской части. Предварительной причиной случившегося называют человеческий фактор. К настоящему моменту детонация зарядов прекратилась, пожар потушен.