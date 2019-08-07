Британский телеведущий заявил, что смерть полных людей сбережёт стране деньги

По его мнению, люди с лишним весом могли бы пожертвовать собой в борьбе с перенаселённостью.

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что людей с лишним весом лечить не нужно, так как ожирение — это не болезнь. Об этом сообщает Metro.

— Вы толстые, потому что слишком много едите, — написал он в колонке для журнала Radio Times.

Он отметил, что такие люди "не больные, а слабые". А их смерть сохранит бюджетные деньги, которые иначе придётся тратить по страховке на их лечение. Бюерк добавил, что полным людям не обязательно стремиться к долголетию. Их преждевременная смерть также может стать "самоотверженной жертвой" в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселённостью и климатическими изменениями.

Ранее в ООН сообщили о росте числа детей с ожирением.