Британский телеведущий заявил, что смерть полных людей сбережёт стране деньги

Британский телеведущий Майкл Бюерк заявил, что людей с лишним весом лечить не нужно, так как ожирение — это не болезнь. Об этом сообщает Metro.
— Вы толстые, потому что слишком много едите, — написал он в колонке для журнала Radio Times.
Он отметил, что такие люди "не больные, а слабые". А их смерть сохранит бюджетные деньги, которые иначе придётся тратить по страховке на их лечение. Бюерк добавил, что полным людям не обязательно стремиться к долголетию. Их преждевременная смерть также может стать "самоотверженной жертвой" в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселённостью и климатическими изменениями.
Ранее в ООН сообщили о росте числа детей с ожирением.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram