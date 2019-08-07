В Дании произошёл мощный взрыв у налогового управления

Explosion rocks Copenhagen tax office, no injuries https://t.co/uQqdEhiT8w via @nypost pic.twitter.com/iGKVdNxu6z— Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) 7 августа 2019 г.
Полиция Дании сообщила, что начала расследование по факту мощного взрыва, прогремевшего накануне вечером в штаб-квартире Налогового управления в столичном округе Остербро.
В своём аккаунте в "Твиттере" полиция сообщила, что получила сообщение о взрыве в 22:16 (23:16 по мск). Здание повреждено, несколько окон разбиты.
— Пока рано говорить, кто стоит за взрывом, — добавил полицейский инспектор Копенгагена Йорген Берген Сков, передаёт Bloomberg.
Министр налогов Дании Мортен Бодсков предположил, что взрыв был организован намеренно. Сотрудников ведомства попросили сегодня работать из дома.
Накануне в Дании произошло и другое ЧП. Частный самолёт с тур-командой американской певицы Pink потерпел крушение при посадке в аэропорту.
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