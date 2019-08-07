В Дании произошёл мощный взрыв у налогового управления

Несмотря на серьёзные повреждения фасада здания, в результате произошедшего никто не пострадал.

Полиция Дании сообщила, что начала расследование по факту мощного взрыва, прогремевшего накануне вечером в штаб-квартире Налогового управления в столичном округе Остербро.

В своём аккаунте в "Твиттере" полиция сообщила, что получила сообщение о взрыве в 22:16 (23:16 по мск). Здание повреждено, несколько окон разбиты.

— Пока рано говорить, кто стоит за взрывом, — добавил полицейский инспектор Копенгагена Йорген Берген Сков, передаёт Bloomberg.

Министр налогов Дании Мортен Бодсков предположил, что взрыв был организован намеренно. Сотрудников ведомства попросили сегодня работать из дома.

Накануне в Дании произошло и другое ЧП. Частный самолёт с тур-командой американской певицы Pink потерпел крушение при посадке в аэропорту.