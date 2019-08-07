Автобус влетел в остановку с людьми в Долгопрудном, есть погибшие

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Фото © Life

По информации Лайфа, у водителя из компании "СтарТранс" произошёл приступ эпилепсии прямо за рулём.

Трагический инцидент произошел на Лихачевском проспекте у выезда из подмосковного Долгопрудного этим утром. По информации Лайфа, у водителя автобуса, следующего по маршруту 368, случился приступ эпилепсии прямо за рулем. В результате транспортное средство влетело в остановку с людьми. К сожалению, есть погибшие.

<p>Фото © Life</p>

<p>Фото © Life</p>

Источники Лайфа в экстренных службах предварительно сообщают о двух жертвах страшного ДТП, обе — пожилые женщины. Еще как минимум три человека пострадали, информация об их состоянии выясняется.

<p>Фото © Life</p>

Личность водителя уже установлена, им оказался сотрудник относительно нового столичного перевозчика ООО "СтарТранс". Лайф выясняет, жаловался ли он на плохое самочувствие перед выездом на маршрут.

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