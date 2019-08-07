Автобус влетел в остановку с людьми в Долгопрудном, есть погибшие

По информации Лайфа, у водителя из компании "СтарТранс" произошёл приступ эпилепсии прямо за рулём.

Трагический инцидент произошел на Лихачевском проспекте у выезда из подмосковного Долгопрудного этим утром. По информации Лайфа, у водителя автобуса, следующего по маршруту 368, случился приступ эпилепсии прямо за рулем. В результате транспортное средство влетело в остановку с людьми. К сожалению, есть погибшие.

Источники Лайфа в экстренных службах предварительно сообщают о двух жертвах страшного ДТП, обе — пожилые женщины. Еще как минимум три человека пострадали, информация об их состоянии выясняется.

Личность водителя уже установлена, им оказался сотрудник относительно нового столичного перевозчика ООО "СтарТранс". Лайф выясняет, жаловался ли он на плохое самочувствие перед выездом на маршрут.