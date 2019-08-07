Лайф публикует видео с моментом наезда автобуса на остановку в Подмосковье

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что автобус внезапно вылетает на тротуар и сбивает людей.

В распоряжении Лайфа оказались записи с камер наружного видеонаблюдения, которые запечатлели момент наезда автобуса на остановку на Лихачёвском проспекте у выезда из подмосковного Долгопрудного. На кадрах видно, как внезапно многотонная машина вылетает на тротуар и сбивает людей, ожидавших транспорт.

Как ранее сообщал Лайф, жертвами происшествия стали два человека — пожилые женщины. Ещё как минимум три человека пострадали, информация об их состоянии выясняется.

По предварительным данным, причиной трагедии стала потеря контроля над транспортным средством — водителю стало плохо за рулём. Следственный комитет РФ начал проверку по факту аварии.