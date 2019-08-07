Москвич подал в суд на "Яндекс" из-за превращения в "вора" в поисковике

В компании мужчине ответили, что быстро убрать всплывающие к его имени подсказки не могут.

Житель Москвы Ваник Афанасьяди подал иск на "Яндекс". Поводом стало то, что российский поисковик в строчке рядом с его ФИО выдаёт слова "вор", "украл", "суд". Мужчина заявил Лайфу, что это мешает ему жить и порочит его честь.

— У сайта есть такая система, как яндекс-подсказки. Грубо говоря, вы несколько раз что-то набираете и он запоминает. Видимо, сотрудники службы безопасности банков меня проверяли. Они же переодически заходят и на "Яндексе" проверяют информацию, и там сохранились негативные запросы. Я несколько раз обращался в компанию с просьбой удалить эти слова. Там ведь просто написано, что я вор, при том, что ссылка никуда не ведёт, — отметил Афанасьяди.

В компании мужчине ответили, что сразу убрать всплывающие к имени слова в поисковике якобы невозможно. Специалистам требуется время, чтобы внести корректировки в алгоритмы, которые формируют запросы. На всё это потребуется не меньше двух месяцев.

По словам Ваника Афанасьяди, ждать он не может, поэтому и подал в суд. Информация, которую выдаёт поисковик, якобы мешает ему жить.

— У меня с этой ситуацией много проблем связано. Я врач. Мои клиенты, когда пытаются найти отзывы о моей работе, вбивая ФИО, натыкаются на такие фразы. Мои клиенты отказываются, я уже второй месяц не могу машину продать, кредит получить, — рассказал он.

По словам мужчины, сейчас "Яндекс" ему не отвечает. По его мнению, сотрудники компании на каждый запрос от пользователей дают стандартный ответ без конструктивного подхода.

Лайф обратился за комментариями в "Яндекс". Там ответили, что "не комментируют текущие судебные процессы".

Ранее пять сервисов обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.