После взрыва машины в Магнитогорске возбуждено дело по статье о покушении

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Фото с места взрыва © VK / Агентство чрезвычайных новостей

Местный житель с ранениями был доставлен в больницу города рано утром 7 августа.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Магнитогорска, совершённое общеопасным способом. Взрыв произошёл, когда мужчина открывал автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом"). По предварительным данным, мужчина получил ранения, находясь около своего автомобиля, когда произошёл хлопок, — сообщает СУ СК РФ по региону.

Следователи связывают взрыв с работой потерпевшего на рынке. Как выяснили местные СМИ, пострадавший трудится водителем у продавцов.

Лайф уже публиковал видео с места взрыва автомобиля в Магнитогорске.

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