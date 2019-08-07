После взрыва машины в Магнитогорске возбуждено дело по статье о покушении

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Магнитогорска, совершённое общеопасным способом. Взрыв произошёл, когда мужчина открывал автомобиль.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом"). По предварительным данным, мужчина получил ранения, находясь около своего автомобиля, когда произошёл хлопок, — сообщает СУ СК РФ по региону.
Следователи связывают взрыв с работой потерпевшего на рынке. Как выяснили местные СМИ, пострадавший трудится водителем у продавцов.
Лайф уже публиковал видео с места взрыва автомобиля в Магнитогорске.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram