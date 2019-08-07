На территории детсада в Москве нашли человеческие кости

В канализационном люке, расположенном на территории детского сада на востоке столицы, накануне был обнаружен человеческий скелет, сообщает Следственное управление СК РФ по Москве.
— Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщают следователи.
Пару месяцев назад также на востоке Москвы дети, гулявшие по берегу реки, нашли череп. Эксперты предположили, что он мог принадлежать пропавшей в 2014 году балерине Большого театра Ольге Дёминой.
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