На территории детсада в Москве нашли человеческие кости

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Фото © Flickr / Tom Hodgkinson

По предварительным данным, смерть неопознанного человека наступила более года назад.

В канализационном люке, расположенном на территории детского сада на востоке столицы, накануне был обнаружен человеческий скелет, сообщает Следственное управление СК РФ по Москве.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщают следователи.

Пару месяцев назад также на востоке Москвы дети, гулявшие по берегу реки, нашли череп. Эксперты предположили, что он мог принадлежать пропавшей в 2014 году балерине Большого театра Ольге Дёминой.

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