Похороны Вилли Токарева состоятся не сегодня

Пресс-служба артиста не подтвердила дату церемонии, которая была названа СМИ ранее.

Похороны певца Вилли Токарева, который скончался 4 августа в возрасте 84 лет, не состоятся 7 августа. Дата церемонии ещё не определена.

— Сегодня похорон не будет. Они не переносятся, журналисты просто обнародовали информацию, которую мы не подтверждали, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы артиста.

Напомним, ранее народный артист России Николай Тамразов сообщил, что датой похорон выбрано 7 августа.

По данным СМИ, Вилли Токарев последний месяц жизни провёл в больнице, где лечился от онкологического заболевания.