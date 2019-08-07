В Кремле рассказали подробности о новом звонке Зеленского Путину

Российский лидер подчеркнул, что для деэскалации нужно прежде всего исключить обстрелы украинскими войсками сёл и городов Донбасса.

В Кремле подтвердили факт нового телефонного разговора президента Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе последнего.

В пресс-службе главы российского государства отметили, что речь во время разговора действительно шла о ситуации на юго-востоке Украины. При этом "была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".

— Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения, — сообщили в Кремле.

Лидеры двух государств отметили важность следования минским договорённостям, в том числе по поводу особого статуса ДНР и ЛНР.

Также собеседники договорились об активизации работы по возвращению пленных.

Напомним, что Зеленский ранее сообщил о звонке на брифинге по итогам военного совещания. Его причиной стала гибель четырёх украинских военных в Донбассе.