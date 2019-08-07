Жена Гафта подтвердила, что артист перенёс инсульт

За ним беспрерывно следят врачи. Кроме того, рядом с актёром постоянно находится сиделка.

Супруга народного артиста РСФСР Валентина Гафта Ольга Остроумова подтвердила Лайфу, что артист перенёс инсульт.

— Я сейчас с ним разговариваю. Он разговаривает, конечно, не так, как прежде, медленно, понимаете, — рассказала актриса.

Она отметила, что состояние артиста сейчас удовлетворительное. За Гафтом беспрерывно следят врачи. Кроме того, рядом с ним постоянно находится сиделка. Пока медики не дают никаких прогнозов.

— Врачи не говорят ничего, пока он в больнице, а дальше будет видно, — добавила супруга артиста.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что Гафт сначала находился в реанимации, а после его перевели в неврологическое отделение.