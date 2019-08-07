Метеорологи пообещали погодный коллапс в Москве в ближайшие дни

Осадки начнутся в столице вечером в четверг и будут продолжаться до ночи пятницы.

В последние будние дни на этой неделе в столице ожидается погодный коллапс. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости" о том, что в городе будет сильный ветер, ливни с грозами.

— Может выпасть до половины месячной нормы осадков. Для города это составляет 77 миллиметров, — цитирует специалиста агентство.

В Гидрометцентре России давали более приятный прогноз: кратковременные осадки и комфортные, хоть и не августовские температуры.

Недавно Лайф сообщал, что август в Москве начал устанавливать рекорды холода за 70 лет.