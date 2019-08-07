Метеорологи пообещали погодный коллапс в Москве в ближайшие дни

В последние будние дни на этой неделе в столице ожидается погодный коллапс. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА "Новости" о том, что в городе будет сильный ветер, ливни с грозами.
— Может выпасть до половины месячной нормы осадков. Для города это составляет 77 миллиметров, — цитирует специалиста агентство.
В Гидрометцентре России давали более приятный прогноз: кратковременные осадки и комфортные, хоть и не августовские температуры.
Недавно Лайф сообщал, что август в Москве начал устанавливать рекорды холода за 70 лет.
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