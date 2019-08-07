Тарантино признался в желании снять огромный суперфильм

Американский режиссёр прибыл в Москву, чтобы представить свою девятую картину — "Однажды в Голливуде".

Голливудский режиссёр Квентин Тарантино рассказал, что хочет снять такой фильм, который бы подводил итоги его предыдущих картин. Автор "Криминального чтива", "Убить Билла" и других блокбастеров ранее уже заявлял, что хотел бы завершить карьеру после своей десятой киноленты.

— Честно говоря, я пока не знаю, что будет в десятом фильме. Если думать, что все фильмы рассказывают одну и ту же историю и каждая из моих картин — маленький вагон в составе одного паровоза, то я хочу сделать какой-то огромный суперфильм, который закроет логику всего моего огромного фильма, — рассказал режиссёр на пресс-конференции для журналистов в Москве.

Накануне именитому режиссёру экскурсию по Кремлю проводил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Девятый же фильм Тарантино "Однажды в Голливуде" режиссёр в Москве презентует с продюсерами Шеннон Макинтош и Дэвидом Хейманом. На больших экранах он выйдет 8 августа.