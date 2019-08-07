По словам американского режиссёра, он любил смотреть картину в детстве, но даже не предполагал, где она была создана.

Культовый американский режиссёр Квентин Тарантино назвал свой любимый русский фильм.

По словам Тарантино, в детстве он очень любил смотреть фильм Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского "Человек-амфибия". Вместе с тем он даже не предполагал, что это работа советских режиссёров.

— Я не знал, что это русский фильм, но я смотрел его по телевидению и он мне очень нравился, — рассказал Тарантино.

Напомним, в столице Тарантино презентует свою новую картину "Однажды в Голливуде". Лайф вёл трансляцию с пресс-конференции режиссёра, посвящённой этому фильму.