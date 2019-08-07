В Дзержинском у МКАД загорелась промзона — видео

С места сильного пожара поднимается большой столб чёрного дыма, который виден издалека.

В подмосковном городе Дзержинский недалеко от МКАД полыхает склад и бытовки. Пожар возник в промзоне по адресу Денисьевский проезд, 7Б. Как сообщили в региональном управлении МЧС РФ, сообщение о возгорании поступило в 13:06.

Горит бетонное строение высотой четыре метра и площадью 300 кв. метров. А также стоящие рядом две деревянно-щитовые бытовки. Общая площадь горения составляет 166 кв. метров.

На месте ЧП работает 9 единиц техники, 30 человек, в том числе от МЧС две машины и семь человек.