Правозащитники предложили наказывать за выброшенных на улицу домашних животных

Общественники уверены, что статья уголовного кодекса "Жестокое обращение с животными" должна быть расширена.

Окончание летнего и дачного сезона всегда приводит к резкому росту численности бездомных собак и кошек. Виной тому безответственное отношение людей, которые заводят животных на лето, а после просто выбрасывают их на улицу. Об этом заявляет инициативная группа правозащитников, которые предлагают расширить статью 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" и дополнить её формулировками о брошенных животных.

Как уточняет пресс-служба Ассоциации адвокатов России за права человека, практически в 100% случаев выброшенное на улицу домашнее животное погибает. Как отмечают общественники, таким образом владельцы животных фактически целенаправленно убивают их, оставляя их в опасной обстановке. Как подчеркнули в ассоциации, такие действия не наказуемы, хотя влекут смерть животного.

— Проблема выброшенных животных резко обостряется в осенний период, когда на дачный сезон люди заводят кошек и собак для развлечения и забавляются с животными до наступления холодов. Прирученных домашних животных бросают, многие из них не выживают, а выжившие сбиваются в стаи, которые тысячами ходят по Подмосковью и миллионами — по стране. Как следствие, это заканчивается нападениями на людей в зимний период, рост таких нападений регулярно фиксируется, — заявила председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова, добавив, что предложение о расширении статьи 245 УК РФ направлено депутатам Госдумы.

Ранее Лайф публиковал видео зверского избиения бездомной собаки мужчиной в Крыму. На кадрах видно, как живодёр швыряет животное на асфальт, а затем поднимает и перебрасывает через высокий забор. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс, местные жители написали обращение в полицию с требованием наказать живодёра.