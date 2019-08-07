ФСИН проверит сообщения о пытках арестантов в "Крестах"

Если эта информация подтвердится, то материалами проверки уже будут заниматься следственные органы.

Сотрудники центрального аппарата Федеральной службы исполнения проверят сообщения о пытках в СИЗО-1 Санкт-Петербурга, известного как "Кресты-2".

— В настоящее время назначена проверка по факту публикации в Сети информации о якобы имевших место случаях применения физической силы к подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, — приводит РИА "Новости" комментарий пресс-службы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что якобы в этом СИЗО в специально отведённых для этого камерах одни заключённые по приказу администрации пытают других, требуя от них деньги или определённые показания. Были опубликованы кадры, на которых один человек избивает другого битой.

Если эта информация подтвердится, то материалами проверки уже будут заниматься следственные органы. В УФСИН подчеркнули, что открыты для контроля со стороны как надзорных ведомств, так и общественников.

Напомним, в прошлом году СМИ показали видео с избиением заключённого в ярославской колонии. Фигурантами дела о пытках стали 12 человек. Заключённый, пострадавший от пыток, получил государственную защиту.