ЦИК окончательно отказала Гудкову в регистрации на выборы в Мосгордуму

В подписных списках в его поддержку значились умершие и несуществующие граждане.

Центризбирком не удовлетворил жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Ранее рабочая группа при Комиссии также рекомендовала отклонить жалобу Гудкова, которому было отказало в регистрации из-за отсутствия необходимого количества подписей потенциальных избирателей.

Отметим, что комиссия признала недействительными 829 подписей в его поддержку. Больше половины из них были признаны недействительными по заключению почерковедов, и почти треть — по заключению МВД. К последнему пункту относятся недостоверные данные об избирателях и так называемые "мертвые души".

К слову, сам Гудков с вердиктом ЦИК не согласен и намерен обратиться в суд, о чем он уже написал в своем Twitter.

Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам подписной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ. Основной причиной отказа стало недостаточное количество достоверных подписей в поддержку потенциальных кандидатов. ЦИК сообщала, что в целом в сданных кандидатами подписных листах избиркомы обнаружили около 10 000 "призраков" — несуществующих избирателей или людей с неправильными паспортными данными, в том числе было выявлено 340 подписей уже умерших людей.