"Стреляющий" мотоцикл вызвал массовую панику на Таймс-сквер

Напуганные недавними расстрелами американцы начали разбегаться в разные стороны.

Звуки мотоцикла с неисправным глушителем вызвали массовую панику на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

People fleeing and hiding from #timessquare after suspected live shooter #NewYork we caught this from our hotel bar 10th floor #police confirmed this was not a live shooter #timessquare #NYC pic.twitter.com/IKfagFbtzy — The Daniels Group (@DanielsGrp) August 7, 2019

Напуганные за минувшие выходные несколькими массовыми расстрелами жители США начали разбегаться в разные стороны. Они решили, что это очередное нападение вооружённых убийц.

Инцидент произошёл около Восьмой авеню и Западной 41-й улицы. Как сообщает полиция, толпы людей с криками устремились в сторону Седьмой авеню и Западной 41-й улицы, кто-то кричал: "Стрелок!" Один человек пострадал при падении.

Напомним, утром 3 августа в универмаге сети магазинов Walmart в техасском городе Эль-Пасо мужчина открыл стрельбу, а перед этим опубликовал расистский манифест, в котором выразил недовольство засильем мигрантов. Число жертв массового расстрела превысило 20 человек.

Затем около часа ночи 4 августа стрельба произошла в Дейтоне. Свидетели трагедии публиковали видео с моментом атаки. Жертвами стрелка стали девять человек, включая его сестру. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс. В этот же день неизвестный открыл стрельбу по людям из автомобиля в Дуглас-парке в Чикаго. В результате было ранено по меньшей мере семь человек.