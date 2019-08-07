Здания трёх столичных судов эвакуировали из-за угрозы взрыва

Мещанский районный суд столицы эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе самого суда. Анонимное сообщение они получили по электронной почте. На месте работают экстренные службы.

Аналогичная ситуация произошла сегодня и в Тверском суде Москвы, передают РИА " Новости " . Там в эти минуты работают правоохранительные органы. А вот в Пресненском суде угроза взрыва не подтвердилась. Там тоже сегодня получили анонимку с угрозами, однако сейчас суд уже работает в обычном режиме.