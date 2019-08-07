Следователь объяснил Лайфу, почему киллер мог признаться в убийстве Круга

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Михаил Круг. Фото Wikipedia

По его словам, далеко не редкость, когда осуждённые на значительные сроки берут на себя вину за преступления, которые не совершали.

Признательные показания Александра Агеева, осуждённого на пожизненный срок за преступления в составе тверской банды "Волки", о том, что он принимал участие в убийстве популярного певца Михаила Круга в 2002 году, не являются ещё доказательством того, что это правда. Такое мнение Лайфу высказал старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Владимир Соловьёв.

В качестве примера эксперт привёл дело об убийстве протоиерея РПЦ Александра Меня в 1990 году. По его словам, за годы службы около 50 человек брали на себя ответственность за преступление. Причиной этого криминалист назвал желание зэков "прогуляться".

Очень часто бывает так, если у него пожизненное, этому человеку, скажем так, всё до лампочки, сидеть там. Здесь он сознался, его привезли, его увезли, для него это разнообразие в жизни. То есть это ещё не факт, что это точно убийца. Поэтому не исключено, что просто какому-то мальчику захотелось прогуляться. И по Меню у нас такой сознаётся, а потом говорит, что пошутил, таких вот было 50, — рассказал Владимир Соловьёв.

Как подчеркнул криминалист, Агееву, как пожизненно осуждённому, нечего терять. А Круг у всех на слуху, потому признавшегося киллера для проверки всех изложенных фактов переведут на время в Москву, где режим содержания под стражей будет намного легче.

Пока суд будет, пока следствие. То есть он будет в совершенно других условиях жить. Я видел, что такое пожизненное заключение. Там человек в клетке сидит. Удовольствие очень и очень сомнительное, — добавил Соловьёв.

Напомним, Михаила Круга обнаружили застреленным в его собственном доме в Твери 1 июля 2002 года. Согласно информации полиции, в его дом ворвались двое с огнестрельным оружием и в масках. В ходе нападения певец получил ранение в грудь. Найти и задержать преступников оперативно не удалось. Лишь недавно, спустя 17 лет, следственные действия были возобновлены вновь. В доме артиста прошёл следственный эксперимент.

Автор:
Алексей Гладких
АГ
Алексей Гладких
Соавторы:
Ольга  Годуненко
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