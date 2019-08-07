ЦИК отклонила жалобу Соболь на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму

По результатам перепроверки подписей ей было дополнительно зачтено восемь образцов. Однако ей всё равно недостаёт более 230 достоверных подписей избирателей.

Центризбирком не удовлетворил жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Такое решение было принято на заседании в среду, сообщает корреспондент Лайфа с места событий. Рабочая группа, которая собиралась накануне, также рекомендовала отклонить жалобу Соболь в связи с наличием в её подписных листах умерших и несуществующих граждан.

К слову, аналогичный вердикт ЦИК сегодня вынесла в отношении другого незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова. Тот заявил о намерении обратиться в суд.

Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам подписной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ. В целом в сданных кандидатами подписных листах избиркомы обнаружили около 10 000 "призраков" — несуществующих избирателей или людей с неправильными паспортными данными, в том числе было выявлено 340 подписей уже умерших людей.