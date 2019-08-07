Прямая трансляция: Пожар в промзоне у МКАД — видео с беспилотника

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Недалеко от МКАД в подмосковном Дзержинском полыхает пожар в промзоне. Огонь охватил производственное здание и бытовки. На месте ЧП работают десятки сотрудников экстренных ведомств.

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