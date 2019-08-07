Пожилому британцу сделали обрезание вместо операции на мочевом пузыре

Больница выплатила пожилому мужчине 20 тысяч фунтов стерлингов (более полутора миллионов рублей).

Leicester pensioner Terry Brazier is circumcised by accident by hospital meant to do botox operation https://t.co/LHndhSeNUW pic.twitter.com/tnne5QNb4T — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) 5 августа 2019 г.

Жителю британского Лестера, которого положили в больницу, врачи перепутали назначенную процедуру и вместо операции на мочевом пузыре 70-летнему Терри Брэзьеру сделали обрезание. Би-Би-Си сообщает, что ему должны были сделать инъекцию ботокса в мочевой пузырь.

— Извините, но мы вам сделали обрезание, — сказали мужчине врачи сразу после процедуры. Мужчина был ошарашен и всё, что смог проговорить, это лишь вопрос: "Ой, правда?"

Нужную процедуру мужчине сделали почти сразу же за ошибочной, он признался, что даже не заметил её — так сильно его отвлекла беседа с санитарками.

— Мы очень серьёзно подходим к подобным инцидентам. Было проведено тщательное расследование, чтобы извлечь уроки и сделать всё возможное и чтобы впредь не допустить повторения подобного. Хотя деньги не смогут исправить случившееся, но мы надеемся, эта сумма станет некоей компенсацией, — прокомментировал ситуацию главврач больницы Эндрю Фурлонг.

Очень часто врачебные ошибки или халатность имеют более тяжёлые последствия. Так, в Приморском крае женщине сделали неправильную ампутацию и не дают инвалидность. А омичка скончалась от рака, пока ей ставили другие диагнозы.