Пассажир устроил разврат на рейсе из Симферополя

Теперь полицейские проводят проверку по факту неадекватных действий мужчины на борту.

На борту самолёта, летевшего рейсом Симферополь — Санкт-Петербург, 22-летний молодой решил впечатлить свою 16-летнюю соседку и разделся, демонстрируя гениталии.

Однако его обнажённый вид никто из пассажиров не оценил. Они пожаловались на юношу бортпроводникам, а те доложили о непристойном поведении на борту в аэропорт Пулково.

— По прибытии самолёта в аэропорт Санкт-Петербурга правонарушитель был доставлен в дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково, — сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Полицейские проводят проверку по факту развратных действий авиадебошира.

Ранее Лайф сообщал, что в СК предложили ввести службу воздушных маршалов для борьбы с авиадебоширами.