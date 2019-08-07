Экс-замминистра культуры Пирумов освобождён условно-досрочно

Он заявил, что за время нахождения за решёткой "пришёл к вере" и напомнил, что у него на иждивении три члена семьи.

Бывший заместитель министра культуры Пирумов выпущен из-под стражи условно-досрочно. Такое решение принял Преображенский суд Москвы.

Пирумов был осуждён на три года колонии по делу о хищении 164 миллионов рублей. Это были деньги, направленные из бюджета на восстановление объектов культурного наследия.

Выступая сегодня в суде, экс-чиновник напомнил, что на его иждивении три человека — сын, дочь-студентка и тёща. Он также рассказал, что во время нахождения в СИЗО "пришёл к вере". Более того, весь нанесённый ущерб он компенсировал, выплатил назначенный штраф.

Напомним, что первоначально Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима и освободил его от наказания в связи с отбытием срока. Однако затем Мосгорсуд изменил приговор, назначив три года колонии и штраф в миллион рублей.