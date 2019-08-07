UTair оштрафовали после продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Только одному из семилетних детей пришлось покупать сразу девять билетов, потому что он был на носилках.

Авиакомпанию UTair подвергли штрафу в 50 тысяч рублей за то, что её сотрудники потребовали от матери двоих детей с ограниченными возможностями купить им 13 билетов на самолёт Курган — Москва. Об этом URA.RU сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

— Авиакомпания привлечена к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в 50 тысяч рублей, — цитирует агентство заявление прокуратуры.

Лайф сообщал, что UTair заставила мать-одиночку Наталью Загуменную купить 13 билетов для перелёта двоих сыновей-инвалидов в начале этого года. В авиакомпании заметили, что нужно заранее предупреждать о маломобильных пассажирах. Однако, несмотря на объяснения, на авиакомпанию завели дело.

Сама мать смогла полететь всего за четыре тысячи рублей. Она возила семилетних близнецов на операцию по квоте Минздрава. Деньги ей возместили из Российского детского фонда.