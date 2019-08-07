Власти Тюменской области назвали вопиющим случай с похоронами бабушки в мешке

После того как СМИ рассказали о случившемся, директор учреждения внезапно ушёл в отпуск.

Пресс-служба Департамента социального развития Тюменской области прокомментировала Лайфу случай в тюменском пансионате ветеранов войны и труда. Там 91-летнюю труженицу тыла похоронили в санитарном мешке для трупов.

— Для нас эта история, действительно, является каким-то вопиющим случаем. Так не должно быть. Сейчас по поручению заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевской проводится служебное расследование в этом учреждении, в котором ветеран проживала последние годы, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что организацией похорон занималось специализированное муниципальное учреждение. В данный момент следственные органы проводят доследственную проверку. Ведомство пообещало обнародовать результаты расследования. Также там заверили, что памятник умершей пенсионерке обязательно будет установлен.

— Одиноким труженикам тыла, которые живут в Тюменской области, устанавливаются памятники за счёт благотворительного счёта, который работает при Тюменском областном совете ветеранов. То есть безусловно памятник будет установлен, — сказали в департаменте.

Напомним, персонал пансионата отказался бесплатно мыть и одевать умершую, а директор учреждения внезапно ушёл в отпуск после огласки случившегося.