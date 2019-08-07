Актриса без "Оскара". Соболь "вспоминает" о голодовке только под камерами

В ЦИК ради незарегистрированного кандидата даже дежурили медики, но капельницы с питательным раствором голодающей активистке не понадобились.

Сегодня ЦИК окончательно отказала Любови Соболь в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму из-за большого количества ошибок, брака и "мёртвых душ" в подписных листах. Но журналисты успели обратить внимание на то, насколько бодро держалась активистка в спорах в председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, учитывая "голодовку", которую Соболь якобы держит аж с 13 июля.

Выступление соратницы Алексея Навального за трибуной уже само по себе напоминало митинг — настолько она старалась убедить комиссию, что "мёртвые души" по своему желанию оставляли подписи в её поддержку и сами предоставляли ей свои паспорта. Но, едва выйдя за дверь, Любовь снова "теряет" и силы, и голос и всячески демонстрирует последствия своего отказа от еды, который длится уже практически месяц.

Журналистам, которые помнят почти четырёхмесячное "голодание" Надежды Савченко, не привыкать. А вот Элла Памфилова обеспокоена самочувствием незарегистрированного кандидата. В Центральной избирательной комиссии накануне даже подготовили капельницы с питательным раствором, а самой Памфиловой пришлось объясняться перед коллегами, "с чего такие привилегии к Любовь Эдуардовне" с её стороны.

— Я сейчас снова боюсь навлечь на себя гнев своих коллег, но вчера мы очень беспокоились о вашем здоровье. Мы приготовили коляску, у нас дежурил медперсонал, были даже капельницы с питательным раствором, — рассказала председатель комиссии.

Тем не менее в регистрации Соболь было отказано. По результатам перепроверки подписей ей было дополнительно зачтено восемь образцов. Однако ей всё равно недостаёт более 230 достоверных подписей избирателей.

— К моему крайнему сожалению, сборщики подписей Любови Эдуардовны тоже не избежали так называемых мёртвых душ, пусть Господь упокоит их души и пусть не гневается на меня, — заключил на заседании член ЦИК России Борис Эбзеев.

Напомним, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам подписной кампании было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ. В целом в сданных кандидатами подписных листах избиркомы обнаружили около 10 000 "призраков" — несуществующих избирателей или людей с неправильными паспортными данными, в том числе было выявлено 340 подписей уже умерших людей.