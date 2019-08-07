В Тюменской области тысяча свиней погибли от удара током

Туши погибших животных отправили на исследования, чтобы исключить инфекционные заболевания.

В селе Сединкино Заводоуковского района Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней. Как сообщил РИА "Новости" начальник управления ветеринарии региона Вадим Щульц, инцидент произошёл в одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании.

— Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные, — цитирует агентство Шульца.

После того как животных проверили в лаборатории и не обнаружили инфекционных заболеваний, их отправили на завод в Ишиме для утилизации.

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