Власти ДНР опровергли причастность к гибели четырёх украинских силовиков

Они отметили, что военнослужащие погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

Представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявил, что Донецк не причастен к гибели четырёх украинских силовиков.

— Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооружённых формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удалённости наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения, — заявил Александр Данилюк журналистам.

По данным Донецка, силовики Украины погибли из-за неосторожного обращения с боеприпасами. Власти ДНР считают, что, обвиняя их в убийстве украинских солдат, Киев пытается прикрыть небоевые потери своей армии и отвести внимание общества от собственных военных преступлений.

Ранее Лайф сообщал, что Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе. Поводом для звонка как раз таки стала гибель этих военных.