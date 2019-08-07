В Киргизии проходит спецоперация по задержанию экс-президента Атамбаева

В особняк бывшего главы республики нагрянули бойцы спецподразделения, их закидывают камнями сторонники политика.

Власти Киргизии начали в стране операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом заявили в его штабе.

Как сообщает 24.kg, на территорию особняка Атамбаева в Кой-Таше недалеко от столицы вошли бойцы спецназа, имеющие цель взять его под стражу. Сторонники Атамбаева стали забрасывать их камнями, те ответили применением спецсредств. Сообщается по меньшей мере о десяти пострадавших. У них травмы, похожие на ранение резиновыми пулями.

Напомним, Атамбаев руководил страной с 2011 по 2017 год. Он лишён неприкосновенности и статуса экс-президента. Такое решение в конце июня принял парламент. Бывшего главу государства подозревают в коррупции: махинациях с землёй, финансированием реконструкции ТЭЦ Бишкека и не только.

Сам Атамбаев заявляет, что всё это — происки нынешнего руководства страны, попытки нейтрализовать его как политического оппонента. Он предупреждал, что готов оказать вооружённое сопротивление при попытке его задержания.